Батька вбила Аль-Каїда, брата викрала ІДІЛ: історія головного героя збірної Іраку

У 1986 році Ірак вперше в історії кваліфікувався на чемпіонат світу з футболу – це сталося за правління Саддама Хусейна, коли спорт був важливою частиною державної пропаганди й контролю.

40 років потому Ірак вдруге вийшов на головний футбольний турнір – завдяки Хусейну, проте Айману.

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А він міг і не стати футболістом, міг ніколи не побачити свою країну на чемпіонаті світу. Це був 2008 рік. Батько Хусейна служив у іракській армії, через що неодноразово отримував погрози від Аль-Каїди. Чергові погрози завершилися пострілом у серце.

"Аль-Каїда кілька разів погрожувала йому та вимагала залишити іракську армію, але він відмовився. Один з їхніх членів вистрілив йому в серце, і він загинув мученицькою смертю, не доїхавши до лікарні. На жаль, він так і не зміг побачити, як я став зіркою футбольного поля", – з сумом розповідав Хусейн.

Йому тоді було лише 12 років. Футбол напевне допоміг Айману повернутися до життя. За 4 роки юний хлопчик отримав шанс усього свого життя – його запросили до футбольного клубу Дахук, однієї з команд Ліги зірок Іраку.

"Чесно кажучи, я був готовий грати безкоштовно. Ви не можете уявити, що для мене означало грати з гравцями збірної Іраку в той час. Грати в Дахуку було мрією всього мого життя на той час".

Але вже невдовзі він готовий був піти з футболу.

У 2014-му до їхнього будинку "завітало" ще одне терористичне угруповання. Цього разу ІДІЛ. Цього разу за братом… Його викрали, будинок зруйнували. Що сталося з братом згодом – і досі невідомо.

"Я вирішив кинути грати у футбол, щоб піклуватися про свою сім'ю, але моя мати відмовилася. Вона попросила мене продовжувати грати", – згадував ті жахливі часи Айман.

Мабуть, всі футбольні фанати Іраку мають бути вдячні мамі Аймана. Адже чи не всі останні приємні моменти збірної подарував саме Хусейн. І перше диво довелося чекати недовго.

"Ніколи не думав, що один гол може принести стільки щастя"

Це було 29 січня 2016-го – лише за півтора року після викрадення брата.

Молодіжна збірна Іраку грала з Катаром за останню азійську путівку на Олімпійські ігри в Ріо. 83-тя хвилина, Ірак поступається з рахунком 0:1 тож тренер йде на ризикований крок – випускає на поле нашого героя – 19-річного Хусейна.

Менш ніж за 3 хвилини це приносить свої плоди – збірна Іраку зрівнює рахунок. Але попереду овертайми. Перша 15-хвилинка минула без голів, а гра все ближче наближалася до серії післяматчевих пенальті.

Аж раптом над захисниками Катару з'явився юний Айман та вміло переправив м'яч у сітку воріт.

"Я ніколи не думав, що один гол може принести стільки щастя", – сказав Хусейн.

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Цей гол став переможним. Ірак вийшов на Олімпійські ігри вперше з 2004 року, а Хусейн зробив перший крок до статусу легенди. Вдома гравці стали героями – їх навіть особисто приймав на той момент прем'єр-міністр країни.

Сам же хлопець більше переживав за майбутню подорож:

"Я ніколи навіть не виїжджав з Іраку, окрім поїздок з футбольною командою. Я знаю про Бразилію лише з Ютуб та телебачення. Кажуть, що вона славиться пляжами та жінками", – говорив тоді Хусейн, посміхаючись.

Яким був виступ? Важко сказати. З одного боку команда не програла жодного матчу, розписавши мирові з Бразилією, Данією та ПАР. З іншого – не вийшли з групи, і за весь турнір забили лише 1 гол.

Сльози від критики

І все ж це унікальна історія – Хусейн є надважливим гравцем збірної, другим в історії бомбардиром команди, але… на клубному рівні так і не став фігурою такого ж масштабу.

Він часто змінював команди, мав гучні переходи (зокрема, найдорожчий в історії Іраку) й трофеї, але майже ніде не затримувався надовго.

Але що він робить у збірній…

На Кубок Азії 2024 Хусейн їхав під шквал критики, мовляв, якщо гравець не тягне клубний рівень, то чому потрапляє у заявку.

І що він зробив? Став найкращим бомбардиром Іраку на цьому турнірі – ще ніхто не забивав 6 голів в одному розіграші! Вирвав перемогу над Японією, забивши два голи!

Для розуміння, Ірак не перемагав Японію на Кубку Азії з 1982 року.

Після фінального свистка Хусейн розплакався. Сам він пояснював це хворобою, але капітан збірної Нашат Акрам озвучив іншу версію:

"Сльози Хусейна виражали муки чоловіка, враховуючи цькування, тиск і знущання, яким він піддавався протягом своєї футбольної кар'єри".

У плейоф Ірак вилетів від фіналіста – Йорданії. Однак то був несправедливий результат – Йорданія вийшла вперед, Ірак відновив паритет, а за кілька миттєвостей Хусейн вивів команду вперед. І… був вилучений.

Aymen Hussein has been shown a second yellow for over celebrating! 🍛#AsianCup2023 #HayyaAsia pic.twitter.com/9i90ART2zh — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) January 29, 2024

Він просто повторив святкування йорданців, але суддя розцінив це як неспортивну поведінку та виписав другу жовту картку. Ірак намагався втримати перевагу, але пропустив два голи у компенсований до другого тайму час.

Чемпіонат світу 2026: диво Хусейна

Кваліфікація на чемпіонат світу була для Іраку надважкою. Ні, спершу команда виграла групу з Індонезією, В'єтнамом та Філіппінами, проте вже у третьому етапі відбору пропустила вперед Південну Корею та Йорданію.

У наступному етапі теж не вдалося виграти групу – першою була Саудівська Аравія. Тому довелося грати плейоф за право вийти на ЧС. Спершу у двоматчевому протистоянні мінімально перемогли ОАЕ – наш герой там не відзначився.

Проте врятував мрію у грі з Болівією – вирішальному поєдинку за місце на чемпіонаті світу.

31 травня 2026 року.

До Мундіалю залишилося 2 місяці. Айман Хусейн розпочинає гру з болівійцями у стартовому складі. Вже на 10-й хвилині Алі Аль-Хамаді (інший нападник Іраку) вивів команду вперед. Однак наприкінці зустрічі Болівія відновила паритет. У роздягальню гравці пішли за нічийного рахунку.

І ось розпочинається другий тайм. Розпочинається з травми. Тренерський штаб Іраку реагує миттєво та вирішує робити дві заміни одразу – на поле виходять Фарджі та Ісмаїл. Хвилина – і Фарджі вже віддає передачу на Хусейна, який… забиває!

Йому 30 років, позаду понад 90 матчів за збірну, кар'єра вже починає йти до свого логічного завершення, але саме він виводить свою збірну на перший за 40 років (!) чемпіонат світу.

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Що цікаво, гра відбулася в Мексиці – країні, яка приймає цьогорічний Мундіаль. Після матчу вулиці Іраку були переповнені щасливими людьми та цілодобовими святкуваннями.

Як і 10 років тому, гравців збірної особисто приймав прем'єр-міністр. Проте для Аймана значно важливішим було інше. Після гри йому зателефонувала мама:

"Я молилася за тебе перед сніданком і постійно повторювала: Боже, нехай Айман та його товариші по команді переможуть. Я завжди молитимуся за тебе", – передавали її слова ЗМІ.

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Чемпіонат світу 1986 також проходив у Мексиці, і для Іраку він був трагічним. Не лише з огляду на результат (а було 3 поразки), але й на те, як команду зустріли вдома.

На одного з лідерів тієї збірної Базіла Горгіса вдома чекало ув'язнення на 10 днів. А чому? Бо в одному з поєдинків він отримав червону картку. То були жахливі часи, які тривали ще довго – 15 з 23 гравців збірної Іраку, які виграли Кубок Азії 2007, втратили щонайменше одного члена сім'ї через насильство.

Їх застав і наш герой.

А тому особливо символічно те, що перший гол на ЧС-2026 та другий в історії країни на Мундіалях забив саме Хусейн.

"Це багато значить, особливо враховуючи те, що нам вдалося забити у нашому першому матчі чемпіонату світу за 40 років. Я вдячний за гол, але забивати, коли програєш, – це зовсім не те саме відчуття", – сказав Айман.

Його шлях не про неймовірні хайлайти та реалізацію рівня Голанда. Він не найкращий в історії збірної, про континент і говорити дивно. Проте він – символ цієї збірної. І в нього вірять:

"Він справжній звір. У штрафному майданчику він справжній звір. Він спокійний, коли це найважливіше, він гострий і він наш лідер. Він психологічно сильний, і якщо ви відправите м'яч у штрафний майданчик, він, швидше за все, заб'є" – каже Мерчас Доскі, захисник національної команди Іраку.

Наостанок хочеться сказати одне:

Дякую.