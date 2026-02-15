РБ Лейпциг поділив очки з Вольфсбургом, Аугсбург здолав Гайденгайм у 22 турі Бундесліги

Сьогодні, 15 лютого, продовжився 22-й тур німецької Бундесліги з футболу сезону-2025/26.

Аугсбург здобув мінімальну перемогу над Гайденгаймом завдяки реалізованому пенальті Клод-Моріса в другому таймі.

РБ Лейпциг та Вольфсбург розійшлися результативною нічиєю, де гості двічі вели в рахунку після влучних ударів Амури та Сванберга. "Бикам" вдалося уникнути поразки завдяки голам Діоманде та пізньому м'ячу Груди на 89-й хвилині поєдинку.

Чемпіонат Німеччини з футболу – Бундесліга

22 тур, 14 лютого

Аугсбург – Гайденгайм 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 80 Клод-Моріс (пенальті)

РБ Лейпциг – Вольфсбург 2:2 (0:0)

Голи: 0:1 – 52 Амура, 1:1 – 70 Діоманде, 1:2 – 78 Сванберг, 2:2 – 89 Груда

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, у минулих матчах цього ж туру Баварія впевнено перемогла Вердер, а Баєр Леверкузен рогромно здолав Санкт-Паулі.