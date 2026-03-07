Баєр поділив очки з Фрайбургом, РБ Лейпциг на останніх хвилинах переміг Аугсбург у 25 турі Бундесліги

У суботу, 7 березня, низкою матчів продовжилася програма 25 туру німецької Бундесліги з футболу сезону-2025/26.

Гамбург переміг Вольфсбург на виїзді завдяки двом реалізованим пенальті від Вушковича та Домпе. Гоффенгайм переміг Гайденгайм на виїзді завдяки дублю Прасса та голам Асллані і Лемперле

РБ Лейпциг та Аугсбург здавалося розпишуть нічию, але наприкінці зустрічі Артур Шавес забив у власні ворота, чим приніс поразку своїй команді. А Баєр Леверкузен не знайшов переможця у протистоянні з Фрайбургом.





Чемпіонат Німеччини – Бундесліга

25 тур, 7 березня

Вольфсбург – Гамбург 1:2 (1:1)

Голи: 1:0 – 22 Еріксен (пенальті), 1:1 – 33 Вушкович (пенальті), 1:2 – 58 Домпе (пенальті)

Гайденгайм – Гоффенгайм 2:4 (0:2)

Голи: 0:1 – 26 Прасс, 0:2 – 45+1 Прасс, 0:3 – 49 Ассллані, 1:3 – 63 Кербер, 1:4 – 78 Лемперле, 2:4 – 84 Кербер

Майнц – Штутгарт 2:2 (1:0)

Голи: 1:0 – 39 Лі Дже Сон, 1:1 – 76 Демірович, 1:2 – 77 Ундав, 2:2 – 90+1 да Коста

РБ Лейпциг – Аугсбург 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 39 Фельгауер, 1:1 – 76 Діоманде, 2:1 – 90+2 Артур Шавес (автогол)

Фрайбург – Баєр Леверкузен 3:3 (2:2)

Голи: 1:0 – 34 Гріфо, 1:1 – 37 Кофане, 2:1 – 43 Сузукі, 2:2 – 45+3 Грімальдо, 2:3 – 52 Тер, 3:3 – 86 Гінтер

Далі о 19:30 завершить футбольний в Німеччині Боруссія Дортмунд та Кельн.

Нагадаємо, що у стартовому матчі туру Баварія розгромно перемогла Боруссію Менхенгладбах, але зазнала втрати у складі команди через травму капітана команди Ноєра.