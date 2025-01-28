Неймар відмовився від солідної суми заради повернення у Сантос
Неймар
Аль-Хілаль
Колишній футболіст Барселони та ПСЖ Неймар близький до повернення у Сантос, заради якого він відмовився від солідної суми грошей.
Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс.
Після розірвання контракту з Аль-Хілялем, вінгер вирішив не вимагати в саудівського клубу 40 млн євро, які мав отримати як залишок по зарплаті.
Таким чином, клуб зекономив на виплатах бразильцю, а Сантос не буде платити за трансфер Неймара.
Гравець приєднався до Аль-Хіляля влітку 2023 року і з того часу зіграв усього сім матчів у всіх турнірах, відзначившись одним голом та трьома результативними передачами.
Раніше стало відомо, кого саудівський клуб може підписати на заміну Неймару.