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Неймар відмовився від солідної суми заради повернення у Сантос

Володимир Максименко — 28 січня 2025, 11:46
Неймар відмовився від 40 млн євро заради повернення у Сантос
Неймар
Аль-Хілаль

Колишній футболіст Барселони та ПСЖ Неймар близький до повернення у Сантос, заради якого він відмовився від солідної суми грошей.

Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс.

Після розірвання контракту з Аль-Хілялем, вінгер вирішив не вимагати в саудівського клубу 40 млн євро, які мав отримати як залишок по зарплаті.

Таким чином, клуб зекономив на виплатах бразильцю, а Сантос не буде платити за трансфер Неймара.

Гравець приєднався до Аль-Хіляля влітку 2023 року і з того часу зіграв усього сім матчів у всіх турнірах, відзначившись одним голом та трьома результативними передачами.

Раніше стало відомо, кого саудівський клуб може підписати на заміну Неймару.

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