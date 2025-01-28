Салах може стати заміною Неймеру в Саудівській Аравії

Аль-Хіляль після розірвання контракту з бразильським вінгером Неймаром звільнив значну частину зарплатного фонду та має намір знайти нову зірку до початку клубного чемпіонату світу.

Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс.

Ціллю номер один для саудитів залишається правий нападник Ліверпуля Мохаммед Салах. Саудівська професійна ліга може звернутися до ФІФА з проханням провести додаткове трансферне вікно з 1 по 10 червня, щоб підписати гравців напередодні клубного ЧС.

Єгипетського футболіста хоче бачити в команді головний тренер команди Жорже Жезуш, однак керівництво Аль-Хіляля з повагою ставляться до переговорів Салаха з Ліверпулем щодо нового контракту.

Зазначається, що якщо Мохаммед Салах перейде до Саудівської Аравії, то стане найбільш високооплачуваним гравцем чемпіонату. Керівництво саудівської ліги вважає, що приїзд 32-річного гравця збільшить доходи від телевізійних трансляцій, а також існує ідея продати права окремо Єгипту, а не всьому регіону.

Ліверпуль оптимістично налаштований щодо продовження угоди з Салахом. Водночас Аль-Хіляль шукатиме іншу зірку, що може підсилити команду, якщо не вдасться домовитися з єгипетським нападником.

Al-Hilal now free up significant budget due to Neymar's termination. A big drive is expected to find a new marquee star in time for the Club World Cup.



Saudi Pro League set to take FIFA up on the exceptional window between 1-10 June in order to sign players ahead of the… pic.twitter.com/ZIY8cSY8LF — Ben Jacobs (@JacobsBen) January 27, 2025

Раніше стало відомо, що Неймар став вільним агентом, залишивши Аль-Хіляль на правах вільного агента. Сторони вирішили припинити співпрацю за обопільною згодою.

Бразилець приєднався до команди з Саудівської Аравії влітку 2023 року і з того часу зіграв усього сім матчів у всіх турнірах, відзначившись одним голом та трьома результативними передачами.

У жовтні футболіст отримав розрив хрестоподібних зв'язок коліна, через що пропустив майже рік.