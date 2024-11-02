Неймар може повернутися у рідний клуб влітку 2025 року

Керівництво Сантоса впевнене в тому, що влітку 2025 року їм вдасться повернути до клубу зіркового форварда збірної Бразилії Неймара, який зараз виступає в Саудівській Аравії за Аль-Хіляль.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

"Неймар повернеться в Сантос наступного літа. Ми в прямих переговорах з ним", – заявив віцепрезидент Сантоса Освальдо Ніко.

32-річний форвард є вихованцем Сантоса, за першу команду виступав у 2009 – 2013 роках, після чого перейшов у Барселону. Контракт нападника з Аль-Хілялем розрахований до літа 2025 року, в угоді прописана опція продовження ще на рік.

Раніше повідомлялося про те, що Неймар може перейти в Інтер Маямі. Нещодавно форвард придбав земельну ділянку в Флориді за 26 мільйонів доларів.