Неймар визначився зі своїм майбутнім у Сантосі

Зірковий форвард Сантоса Неймар вирішив продовжити угоду з клубом.

Про це повідомляє ESPN.

Нещодавно президент бразильського клубу Марсело Тейшейра зустрівся з батьком Неймара, який відповідає за всі переговори щодо зіркового гравця, та домовився про новий, довгостроковий контракт, строк якого невідомий.

Очікується, що сторони, що беруть участь у переговорах, знову зустрінуться найближчими днями, щоб узгодити остаточні деталі. Офіційне оголошення угоди заплановане на п'ятницю, 27 червня.

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Нагадаємо, контракт Неймара з Сантосом діє до кінця червня поточного року. Раніше повідомлялося про інтерес до нападника з боку Фенербахче. У поточному сезоні на рахунку форварда 3 голи та 3 асисти в 14 матчах у всіх турнірах.