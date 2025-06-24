Неймар визначився зі своїм майбутнім у Сантосі
Неймар
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Зірковий форвард Сантоса Неймар вирішив продовжити угоду з клубом.
Про це повідомляє ESPN.
Нещодавно президент бразильського клубу Марсело Тейшейра зустрівся з батьком Неймара, який відповідає за всі переговори щодо зіркового гравця, та домовився про новий, довгостроковий контракт, строк якого невідомий.
Очікується, що сторони, що беруть участь у переговорах, знову зустрінуться найближчими днями, щоб узгодити остаточні деталі. Офіційне оголошення угоди заплановане на п'ятницю, 27 червня.
Нагадаємо, контракт Неймара з Сантосом діє до кінця червня поточного року. Раніше повідомлялося про інтерес до нападника з боку Фенербахче. У поточному сезоні на рахунку форварда 3 голи та 3 асисти в 14 матчах у всіх турнірах.