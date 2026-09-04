Неймар зазнав чергової травми та звинуватив у ній персонал клубу

Зірковий бразильський вінгер Сантоса Неймар звинуватив у своїй травмі персонал клубу, який відповідає за якість газону на "Віла Бельміро".

Його слова передає Marca.

Неймар був вимушений залишити поле після завершення першого тайму в матчі-відповіді у чвертьфіналі Кубку Бразилії проти Палмейрас (0:0, проте в першій грі "Вердао" виграли з рахунком 3:0).

Після завершення поєдинку вінгер розмістив у своїх соцмережах пост, у якому розкритикував роботу доглядальників за газоном домашньої арени Сантоса. За його словами, це не випадковість, що разом із ним також зазнали ушкоджень троє інших футболістів.

"Хотів би привітати відповідального за поле стадіону "Віла Бельміро". Вчора там був найгірший газон, який "Віла" коли-небудь мала: повний вибоїн, бо розпушування провели за день до матчу. Неймовірно! Не випадково троє гравців відчули дискомфорт у першому таймі... Вітаю... лайна робота".

Окрім того, Неймар розповів, що наразі не знає ступеня серйозності своєї травми, проте сподівається на швидке одужання.

Зауважимо, що в поточному сезоні зірковий бразилець провів 19 матчів на клубному рівні, у яких відзначився 8 голами та 4 асистами.

Нещодавно стало відомо, що Неймар може доєднатися до свого колишнього одноклубника Ліонеля Мессі в американському Інтер-Маямі.