Веселі канікули продовжуються: лідер Барселони провів кілька днів із Неймаром у Бразилії
Літні канікули для зірки Барселони Ламіна Ямала проходять не лише під знаком відпочинку, а й зіркових зустрічей.
17-річний талант провів кілька яскравих днів у компанії легенди бразильського футболу – Неймара.
Футболісти зустрілися в Бразилії, де встигли не просто поспілкуватися, а по-справжньому подружитися. Разом вони грали у волейбол ногами, таке шоу не залишило байдужими фанатів, адже обидва демонстрували техніку, якій позаздрить будь-який пляжний чемпіон.
Також хлопці купалися у басейні, відривалися на вечірках і заряджали соціальні мережі атмосферними фото й відео. Родзинкою зустрічі став обмін футболками – Ямал отримав футболку Неймара, а той, у свою чергу, залишив собі пам’ятний подарунок від майбутнього лідера іспанської Барселони.
Нагадаємо, напередодні у соцмережах з'явилися чутки щодо роману зіркового тінейджера Барселони та 30-річної моделі.
Вже невдовзі іспанський таблоїд оприлюднив ексклюзивні кадри з відпочинку Ямала та Васкес на курорті в Італії.
Раніше із публічною заявою щодо стосунків виступила і сама модель OnlyFans.