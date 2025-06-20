Веселі канікули продовжуються: лідер Барселони провів кілька днів із Неймаром у Бразилії

Літні канікули для зірки Барселони Ламіна Ямала проходять не лише під знаком відпочинку, а й зіркових зустрічей.

17-річний талант провів кілька яскравих днів у компанії легенди бразильського футболу – Неймара.

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Футболісти зустрілися в Бразилії, де встигли не просто поспілкуватися, а по-справжньому подружитися. Разом вони грали у волейбол ногами, таке шоу не залишило байдужими фанатів, адже обидва демонстрували техніку, якій позаздрить будь-який пляжний чемпіон.

Також хлопці купалися у басейні, відривалися на вечірках і заряджали соціальні мережі атмосферними фото й відео. Родзинкою зустрічі став обмін футболками – Ямал отримав футболку Неймара, а той, у свою чергу, залишив собі пам’ятний подарунок від майбутнього лідера іспанської Барселони.

Нагадаємо, напередодні у соцмережах з'явилися чутки щодо роману зіркового тінейджера Барселони та 30-річної моделі.

Вже невдовзі іспанський таблоїд оприлюднив ексклюзивні кадри з відпочинку Ямала та Васкес на курорті в Італії.

Раніше із публічною заявою щодо стосунків виступила і сама модель OnlyFans.