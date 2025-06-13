Неймар отримав пропозицію від клубу, який тренує Моурінью
Зірковий бразильський півзахисник Неймар отримав пропозицію від Фенербахче.
Про це повідомляє видання Fanatic.
За інформацією джерела, стамбульський клуб запропонував 33-річному футболісту контракт за схемою 1+1, тобто із можливістю продовження ще на один сезон.
Зазначається, що у чинній угоді гравця з бразильським Сантосом передбачено опцію, яка дозволяє Неймару безкоштовно покинути клуб у разі переходу до будь-якої європейської команди. Саме цим і планує скористатися команда, яку тренує Жозе Моурінью.
Через травми форвард провів лише 14 матчів після повернення в Сантос у січні поточного року. В них нападник відзначився 3 голами та 3 асистами. Пізніше повідомлялося, що бразилець захворів на коронавірус.
Його контракт із Сантосом чинний до кінця червня поточного року та досі не продовжений.