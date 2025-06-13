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Неймар отримав пропозицію від клубу, який тренує Моурінью

Олексій Мурзак — 13 червня 2025, 19:18
Неймар отримав пропозицію від клубу, який тренує Моурінью
Неймар
Getty Images

Зірковий бразильський півзахисник Неймар отримав пропозицію від Фенербахче.

Про це повідомляє видання Fanatic.

За інформацією джерела, стамбульський клуб запропонував 33-річному футболісту контракт за схемою 1+1, тобто із можливістю продовження ще на один сезон.

Зазначається, що у чинній угоді гравця з бразильським Сантосом передбачено опцію, яка дозволяє Неймару безкоштовно покинути клуб у разі переходу до будь-якої європейської команди. Саме цим і планує скористатися команда, яку тренує Жозе Моурінью.

Через травми форвард провів лише 14 матчів після повернення в Сантос у січні поточного року. В них нападник відзначився 3 голами та 3 асистами. Пізніше повідомлялося, що бразилець захворів на коронавірус.

Його контракт із Сантосом чинний до кінця червня поточного року та досі не продовжений.

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