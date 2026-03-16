Неймар не потрапив у заявку збірної Бразилії на товариські матчі

Головний тренер збірної Бразилії Карло Анчелотті не включив капітана Сантоса Неймар на найближчі товариські матчі національної команди.

Про це повідомляє пресслужба Бразильської конфедерації футболу.

Бразильці зіграють два товариські матчі – проти Франції (26 березня) та Хорватії (1 квітня).

Раніше повідомлялось, що Анчелотті не буде викликати Неймара на товариські ігри через погану форму капітана Сантоса. Натомість футболіст готовий завершити кар'єру, якщо не потрапить до складу збірної на ЧС-2026.

Відзначимо, що за спиною Неймара 128 поєдинків за національну команду (79 голів та 59 асистів). Востаннє він грав за "селесао" у жовтні 2023-го в матчі проти Уругваю (поразка 2:0).