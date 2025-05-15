Неймар придбав ексклюзивне авто вартістю понад мільйон фунтів

Бразильська зірка футболу Неймар знову опинився у центрі уваги, придбавши ексклюзивну Ferrari Purosangue за понад £1 мільйон.

Про це повідомляє видання The Sun.

Нападник показав своє нове придбання в Instagram: чорна чотиридверна красуня зі спортивним характером та іменна обробка салону з написом "Neymar". Машина розганяється до 100 км/год лише за 3,2 секунди.

Зазначимо, що це далеко не перший люксовий автомобіль у його гаражі. Неймар вже має: Rolls-Royce Ghost, Bentley Continental GT, Lamborghini Huracan, Mercedes G-Wagon і Aston Martin DBX.

Що стосується спортивної складової, у житті бразильця не все так добре. Футболіст напередодні отримав чергову травму, але тим не менш Сантос бажає продовжити із ним контракт.

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Раніше повідомлялося, що Неймар потрапив у гучний скандал зі зрадою, відпочивши у нічному клубі з 20 ескортницями.

Пізніше одна з дівчат поділилася шаленими деталями відпочинку у компанії бразильської зірки.