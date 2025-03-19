Шалені деталі зради: ескортниця розповіла про секс-вечірку Неймара

Бразильська зірка футболу Неймар опинився в центрі скандалу після того, як одна з учасниць його нещодавньої вечірки розповіла про зраду футболіста.

Як повідомляють закордонні ЗМІ, футболіст, який незабаром вчетверте стане батьком, знову викликав обурення у соцмережах, коли ескорт-модель Ені Аулада відкрито заявила про його інтрижку під час вечірки в Арасоябі-да-Серра.

33-річна модель, яка отримала 20 тисяч реалів за свою присутність на заході, зазначила, що не має жодних претензій до його дівчини Бруни Б’янкарді та не хоче бути з нею порівняною. Вона підкреслила, що їхній зв’язок був виключно професійним і що вона не втручалася у стосунки Неймара.

Однак найшокуючіша деталь скандалу – за її словами, одна з дівчат намагалася завагітніти від футболіста незвичним способом, використовуючи його біологічний матеріал після інтимного контакту.

Раніше повідомлялося, що Ендрік замінив Неймара у заявці збірної Бразилії на матчі відбору до чемпіонату світу-2026.

Пізніше нападник Сантоса висловився з цього приводу, заявивши, що не зміг повноцінно відновитися від травми.