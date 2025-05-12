Зірка Манчестер Сіті став власником Ferrari за 320 тисяч фунтів

Форвард Манчестер Сіті Ерлінг Голанд продовжує збирати авто, від яких перехоплює подих.

За даними видання The Sun, черговим поповненням у гаражі норвежця став яскраво-жовтий Ferrari 812 Superfast вартістю £320 тисяч.

Читайте також : Відео Зірковому новачку Ман Сіті подарували на батьківщині авто за 150 тисяч доларів

24-річний нападник, який заробляє близько 500 тисяч фунтів щотижня, вже має автопарк на 8 мільйонів, включно з рідкісним Bugatti Tourbillon за 4 млн, який купив у березні.

Фани помітили Голанда, коли він залишав тренування на своєму новому кабріолеті. Потужність цього авто вражає: 789 кінських сил, 6.5-літровий V12 двигун і розгін до сотні менше ніж за три секунди.

Нагадаємо, цього сезону на рахунку 24-річного форварда 21 гол і 3 асисти у 29 матчах АПЛ.

Раніше повідомлялося, що екслідер Манчестер Юнайтед став власником нового Bentley після того, як у нього забрали водійське посвідчення.