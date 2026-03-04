У Федерації футболу США відреагували на можливий недопуск збірної Ірану на ЧС-2026

Федерація футболу США (US Soccer) підтримує участь збірної Ірану на чемпіонаті світу 2026 року, який влітку відбудеться на території Сполучених Штатів Америки, Канади та Мексики.

Про це заявив генеральний директор US Soccer Джей Ті Бетсон у коментарі для Sky Sports.

"Президент ФІФА Джанні Інфантіно на вихідних повідомив про намір провести безпечний та надійний чемпіонат світу за участю всіх команд. І ми, безперечно, всіляко це підтримуємо", – сказав Бетсон.

У нього також поцікавилися, що буде, якщо збірні США та Ірану зійдуться на світовій першості в плейоф раунді.

"Ми кілька разів зустрічалися зі збірною Ірану на чемпіонатах світу. Як і в матчі з будь-якою іншою з 47 команд, з якими ми можемо зустрітися, ми маємо намір перемогти. Тому ми з нетерпінням чекаємо на можливість добитися саме цього".

Як відомо, вранці 28 лютого американський президент Дональд Трамп заявив, що США розпочали масштабну операцію проти Ірану. Ударів завдав також Ізраїль.

Іран у відповідь завдав ударів по території низки країн Перської затоки, де є американські об'єкти.

Президент Федерації футболу Ірану заявив, що не знає, чи зможе національна збірна грати матчі чемпіонату світу у Сполучених Штатах після початку конфлікту.

Іран потрапив до групи G на чемпіонаті світу та має зіграти в Інглвуді, Каліфорнія, проти Нової Зеландії 15 червня та Бельгії 21 червня. В останньому турі групового етапу іранці зіграють проти Єгипту в Сіетлі 26 червня.

Збірна США гратиме в групі D. Опонентами будуть команди Парагваю, Австралії та переможець європейського плейоф на чотири країну (Словаччина – Косово та Туреччина – Румунія).