Україна та країни Балтії можуть подати заявку на проведення чемпіонату світу 2038

Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА) зараз оцінює можливості створення спільної регіональної заявки для країн Балтії, Польщі, України та країн Північної Європи на проведення Чемпіонату світу з футболу.

Про це повідомляє видання Sportacentrs.com. Деталі додає Sports.tvnet.lv.

Міністерство економіки Латвії заявило, що, враховуючи те, що останнім часом великі турніри все частіше організовуються у форматі багатосторонньої співпраці, наразі воно оцінює можливості створення спільної регіональної пропозиції для країн Балтії, Польщі, України та країн Північної Європи.

Міністерство економіки також повідомило, що планує запросити міністрів економіки вищезгаданих країн на спільну дистанційну зустріч у понеділок, 2 березня, для обговорення можливої ​​моделі співпраці та передумов формування регіональної кандидатури у 2038 році.

Міністерство наголосило, що, відповідно до практики ФІФА, процес відбору починається приблизно за вісім років до турніру. Попередньо очікується, що процес подання заявок на проведення Чемпіонату світу з футболу 2038 року може розпочатися приблизно у 2030 році, коли ФІФА офіційно оголосить процедуру відбору кандидатів та встановить детальні критерії та терміни.

Зазвичай, вимоги диктують стадіони з певною місткістю. Чемпіонат світу з футболу за участю 48 команд вимагає кількох стадіонів приблизно на 40 000 місць, тоді як для півфіналів та фіналу стадіони повинні вмістити від 60 000 до 80 000 глядачів, за даними Міністерства економіки.

My friend Gianni, thank you for the change you bring to the game through your leadership at FIFA.

Your vision is bold. So is ours.

The 2038 FIFA World Cup in the Baltics, Poland, Ukraine and the Nordics.

Regional tournaments are the future.

We are a new Europe. Ready to compete. pic.twitter.com/18GFXCjtsb — Viktors Valainis (@ViktorsValainis) February 26, 2026

Міністерство економіки також зазначило, що вимоги передбачають розвинену транспортну та мобільну інфраструктуру, достатні готельні та житлові потужності, дотримання вимог безпеки, логістики та комерційних норм, а також державні гарантії та механізми міждержавної співпраці, якщо кандидатура є регіональною.

Нагадаємо, Україна фігурувала також, як претендент на проведення чемпіонату світу 2030.