Шкодую, що не досягли більшого на полі: Неймар – про розірвання контракту з Аль-Хілялем
Бразильський нападник Неймар попрощався із саудівським клубом Аль-Хіляль.
Про це футболіст повідомив в Instagram.
"Дякую усім уболівальникам Аль-Хіляля. Я віддавав усе, щоб грати, і шкодую, що ми не змогли досягти більшого разом на полі.
Саудівській Аравії, дякую за те, що подарували мені та моїй родині новий дім та нові враження. Тепер я знаю справжню Саудівську Аравію і маю друзів на все життя
Я завжди відчував твою любов та пристрасть до гри. Буду стежити за вашим шляхом як клубу та країни до 2034 року. Ваше майбутнє буде неймовірним, тут відбуваються особливі речі", – розповів Неймар.
Нагадаємо, напередодні сторони припинили співпрацю за обопільною згодою. Бразилець приєднався до Аль-Хіляля влітку 2023 року і з того часу зіграв усього сім матчів у всіх турнірах, відзначившись одним голом та трьома результативними передачами.
Раніше повідомлялось, що Неймар погодився на значне зниження зарплати заради повернення у Сантос.