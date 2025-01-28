Шкодую, що не досягли більшого на полі: Неймар – про розірвання контракту з Аль-Хілялем

Бразильський нападник Неймар попрощався із саудівським клубом Аль-Хіляль.

Про це футболіст повідомив в Instagram.

"Дякую усім уболівальникам Аль-Хіляля. Я віддавав усе, щоб грати, і шкодую, що ми не змогли досягти більшого разом на полі.

Саудівській Аравії, дякую за те, що подарували мені та моїй родині новий дім та нові враження. Тепер я знаю справжню Саудівську Аравію і маю друзів на все життя

Я завжди відчував твою любов та пристрасть до гри. Буду стежити за вашим шляхом як клубу та країни до 2034 року. Ваше майбутнє буде неймовірним, тут відбуваються особливі речі", – розповів Неймар.