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Шкодую, що не досягли більшого на полі: Неймар – про розірвання контракту з Аль-Хілялем

Олександр Булава — 28 січня 2025, 14:42
Шкодую, що не досягли більшого на полі: Неймар – про розірвання контракту з Аль-Хілялем
Неймар
Getty Images

Бразильський нападник Неймар попрощався із саудівським клубом Аль-Хіляль.

Про це футболіст повідомив в Instagram.

"Дякую усім уболівальникам Аль-Хіляля. Я віддавав усе, щоб грати, і шкодую, що ми не змогли досягти більшого разом на полі.

Саудівській Аравії, дякую за те, що подарували мені та моїй родині новий дім та нові враження. Тепер я знаю справжню Саудівську Аравію і маю друзів на все життя

Я завжди відчував твою любов та пристрасть до гри. Буду стежити за вашим шляхом як клубу та країни до 2034 року. Ваше майбутнє буде неймовірним, тут відбуваються особливі речі", – розповів Неймар.

Нагадаємо, напередодні сторони припинили співпрацю за обопільною згодою. Бразилець приєднався до Аль-Хіляля влітку 2023 року і з того часу зіграв усього сім матчів у всіх турнірах, відзначившись одним голом та трьома результативними передачами.

Раніше повідомлялось, що Неймар погодився на значне зниження зарплати заради повернення у Сантос.

Аль-Хіляль Неймар

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