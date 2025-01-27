Неймар погодився на значне зниження зарплати заради повернення до Сантоса

Вінгер Аль-Хіляля Неймар пішов на важливий крок, щоб наблизити своє повернення до рідної Бразилії.

Про це повідомляє Footmercato.

За інформацією джерела, щоб мати змогу повернутися до Сантоса, 32-річний бразилець погодився на значне зниження зарплати.

Проте проблемою залишається його контрактна ситуація з саудівським клубом, якому гравець належить. Угода між сторонами завершиться наступного літа.

Повідомляється про два варіанти вирішення цієї проблеми.

Перший: Неймар вирушає в Сантос на правах оренди до кінця сезону-2024/25, де він досидить свій контракт з Аль-Хілялем.

Другий: Неймар та Аль-Хіляль домовляються про дострокове розірвання контракту, після чого футболіст підписується із Сантосом.

Раніше цьому заважала зарплата гравця, але він погодився її знизити.

Нагадаємо, що Неймар приєднався до Аль-Хіляля влітку 2023 року, перейшовши з ПСЖ за 90 мільйонів євро.

Проте за півтора роки через дві важкі травми футболіст взяв участь у всього 7 матчах, у яких відзначився одним голом та трьома результативними передачами.

Раніше головний тренер Аль-Хіляля Жорже Жезуш повідомив, що Неймар не потрапить до заявки команди на другу частину сезону.