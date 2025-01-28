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Неймар підпише короткостроковий контракт із Сантосом, після чого повернеться в Європу

Олександр Булава — 28 січня 2025, 15:18
СТали відомі плани про продовження кар'єри Неймаром
Неймар
Getty Images

Бразильський нападник Неймар планує наступний сезон розпочати у європейському клубі.

Про це повідомив журналіст Флоріан Плеттенберг.

Після розірвання контракту з саудівським Аль-Хілялем Неймар повернеться на батьківщину, де підпише контракт із Сантом. Угода буде розрахована на 6 місяців та не буде мати опції продовження. А вже наступний сезон форвард планує розпочати в одному з європейських клубів.

У поточному сезоні Неймар провів два матчі за Аль-Хіляль у всіх турнірах, без резулятивних дій. Transfermarkt оцінює ринкову вартість футболіста у 15 млн євро.

Раніше повідомлялось, що Неймар погодився на значне зниження зарплати заради повернення у Сантос.

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Неймар

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