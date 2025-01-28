Неймар підпише короткостроковий контракт із Сантосом, після чого повернеться в Європу

Бразильський нападник Неймар планує наступний сезон розпочати у європейському клубі.

Про це повідомив журналіст Флоріан Плеттенберг.

Після розірвання контракту з саудівським Аль-Хілялем Неймар повернеться на батьківщину, де підпише контракт із Сантом. Угода буде розрахована на 6 місяців та не буде мати опції продовження. А вже наступний сезон форвард планує розпочати в одному з європейських клубів.

У поточному сезоні Неймар провів два матчі за Аль-Хіляль у всіх турнірах, без резулятивних дій. Transfermarkt оцінює ринкову вартість футболіста у 15 млн євро.

🚨🆕 #Neymar will leave Saudi Arabia already in January to fly to Brazil to undergo his medical with Santos.



⚠️ A 6-month contract is ready to be signed. There is NO option for another season, as he intends to return to Europe next season! @SkySportDE 🇧🇷 pic.twitter.com/3lcSL6nKrE — Florian Plettenberg (@Plettigoal) January 28, 2025

Раніше повідомлялось, що Неймар погодився на значне зниження зарплати заради повернення у Сантос.