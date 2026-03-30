Анчелотті оцінив шанси Італії вийти на ЧС-2026

Головний тренер збірної Бразилії Карло Анчелотті оцінив шанси Італії перемогти команду Боснії і Герцеговини у фіналі плейоф відбору на ЧС-2026.

Слова 66-річного фахівця наводить Sport Mediaset.

На думку титулованого тренера, "Скуадра Адзурра" впорається із завданням та здобуде путівку на Мундіаль.

"Я бажаю Дженнаро Гаттузо удачі і з нетерпінням чекаю зустрічі з ним на чемпіонаті світу. Вони пройдуть на 100 відсотків, або скоріше на 95. Давайте довіримося долі.

Єдине, в чому можна бути впевненим – це те, що Італія потрапить у непогану групу, де єдиним сильним суперником є Швейцарія", – сказав Анчелотті.