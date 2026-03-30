Анчелотті оцінив шанси Італії вийти на ЧС-2026

Сергій Шаховець — 30 березня 2026, 18:33
Карло Анчелотті
CBF

Головний тренер збірної Бразилії Карло Анчелотті оцінив шанси Італії перемогти команду Боснії і Герцеговини у фіналі плейоф відбору на ЧС-2026.

Слова 66-річного фахівця наводить Sport Mediaset.

На думку титулованого тренера, "Скуадра Адзурра" впорається із завданням та здобуде путівку на Мундіаль.

"Я бажаю Дженнаро Гаттузо удачі і з нетерпінням чекаю зустрічі з ним на чемпіонаті світу. Вони пройдуть на 100 відсотків, або скоріше на 95. Давайте довіримося долі.

Єдине, в чому можна бути впевненим – це те, що Італія потрапить у непогану групу, де єдиним сильним суперником є Швейцарія", – сказав Анчелотті.

Зазначимо, що у півфіналі плейоф відбору на ЧС-2026 Італія впевнено перемогла Північну Ірландію з рахунком 2:0. Натомість Боснія і Герцеговина здолала Уельс лише в серії пенальті.

Поєдинок Боснія і Герцеговина – Італія відбудеться у вівторок, 31 березня. Гра розпочнеться о 21:45.

Нагадаємо, що збірна України втратила шанси потрапити на ЧС-2026, програвши Швеції (1:3).

Збірна Італії з футболу Карло Анчелотті Збірна Боснії і Герцеговини з футболу

