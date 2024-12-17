Неймар хоче влітку перейти в Інтер Маямі

Зірковий бразильський форвард Неймар планує покинути Аль-Хіляль влітку 2025 року.

Про це повідомляє Sky Sport.

Контракт 32-річного нападника з Аль-Хілялем завершується влітку 2025 року. Гравець вже повідомив клубному керівництву, що продовжувати угоду не буде.

Неймар хоче продовжити кар’єру в МЛС. Пріоритетним варіантом для бразильця є Інтер Маямі, де вже виступають його колишні партнери по Барселоні – Ліонель Мессі, Луїс Суарес, Жорді Альба та Серхіо Бускетс.

Нагадаємо, у листопаді повідомлялося про те, що Неймар може покинути Аль-Хіляль достроково. Пізніше інформація про його можливе повернення у Сантос була спростована.

Через травми бразильський нападник у поточному сезоні провів лише 2 матчі за Аль-Хіляль, сумарно провівши на полі лише 42 хвилини. Результативними діями не відзначився.