Неймар може достроково покинути Аль-Хіляль

Бразильський форвард Аль-Хіляля Неймар планує достроково покинути свій нинішній клуб.

Про це повідомляє Сесар Луїс Мерло.

Нападник планує повернутися у свій рідний клуб, Сантос. Сторони уже досягли домовленості щодо особистого контракту.

Форвард має намір достроково розірвати свій контракт з Аль-Хілялем. Угода розрахована до літа 2025 року.

Клуб із Саудівської Аравії, ймовірно, буде не проти розірвати контракт з 32-річним бразильцем. Раніше повідомлялося про те, що Аль-Хіляль виключить Неймара із заявки на сезон через його травматичність.

У поточному сезоні нападник взяв участь лише у двох матчах, сумарно провівши на полі 42 хвилини і не відзначившись жодною результативною дією.

Неймар є вихованцем Сантоса, за першу команду виступав у 2009 – 2013 роках, після чого перейшов у Барселону.