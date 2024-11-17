Неймар не повернеться до Сантоса

Повернення Неймара до рідного Сантоса не відбудеться.

Про це повідомляє журналіст Sky Sports Флоріан Плеттенберг.

Раніше з'явилася інформація, що 32-річний бразилець може повернутися до команди, що його виховала, після того, як Аль-Хіляль, якому він належить, розірве з футболістом контракт.

Повідомлялося, що сторони вже погодили контракт і чекають на розірвання угоди Неймара з саудівським клубом.

Проте Плеттенберг заяв'ляє, що ця інформація не відповідає дійсності.

Нагадаємо, що контракт Неймара з Аль-Хілялєм дійсний до літа 2025 року. Нещодавно вінгер повернувся на поле після важкої травми коліна, але у другому ж матчі після повернення він знову травмувався.