Невдаха сезону в АПЛ хоче запросити Лемпарда на посаду головного тренера

Головний тренер Ковентрі Френк Лемпард став об’єктом інтересу Саутгемптона.

Про це повідомляє Алекс Крук.

Understand the #SaintsFC board have taken note of the impressive work Frank Lampard has done at Coventry. Lampard's full focus is on the Sky Blues' play-off push at this time though. — Alex Crook ⚽️🎙 (@alex_crook) April 7, 2025

Саутгемптон минулого тижня достроково вилетів із АПЛ за 7 турів до завершення сезону. Після цього клуб вирішив звільнити головного тренера Івана Юрича і зараз знаходиться у пошуках нового наставника.

Керівництво Саутгемптона вражене роботою Лемпарда на чолі Ковентрі та хотіло запросити його на посаду головного тренера. Проте перехід 46-річного англійського фахівця можливий не раніше літнього міжсезоння.

Наразі Лемпард повністю зосереджений за боротьбу за вихід в АПЛ з Ковентрі. На даний момент команда посідає 7 місце в турнірній таблиці Чемпіоншипа, відстаючи від зони плейоф всього на 1 очко.

Лемпард очолив Ковентрі наприкінці листопада минулого року, коли команда йшла 17-ю в Чемпіоншипі.