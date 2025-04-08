Невдаха сезону в АПЛ хоче запросити Лемпарда на посаду головного тренера
Головний тренер Ковентрі Френк Лемпард став об’єктом інтересу Саутгемптона.
Про це повідомляє Алекс Крук.
Саутгемптон минулого тижня достроково вилетів із АПЛ за 7 турів до завершення сезону. Після цього клуб вирішив звільнити головного тренера Івана Юрича і зараз знаходиться у пошуках нового наставника.
Керівництво Саутгемптона вражене роботою Лемпарда на чолі Ковентрі та хотіло запросити його на посаду головного тренера. Проте перехід 46-річного англійського фахівця можливий не раніше літнього міжсезоння.
Наразі Лемпард повністю зосереджений за боротьбу за вихід в АПЛ з Ковентрі. На даний момент команда посідає 7 місце в турнірній таблиці Чемпіоншипа, відстаючи від зони плейоф всього на 1 очко.
Лемпард очолив Ковентрі наприкінці листопада минулого року, коли команда йшла 17-ю в Чемпіоншипі.