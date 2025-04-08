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Невдаха сезону в АПЛ хоче запросити Лемпарда на посаду головного тренера

Олег Дідух — 8 квітня 2025, 13:43
Невдаха сезону в АПЛ хоче запросити Лемпарда на посаду головного тренера
Френк Лемпард
Getty Images

Головний тренер Ковентрі Френк Лемпард став об’єктом інтересу Саутгемптона.

Про це повідомляє Алекс Крук.

Саутгемптон минулого тижня достроково вилетів із АПЛ за 7 турів до завершення сезону. Після цього клуб вирішив звільнити головного тренера Івана Юрича і зараз знаходиться у пошуках нового наставника.

Керівництво Саутгемптона вражене роботою Лемпарда на чолі Ковентрі та хотіло запросити його на посаду головного тренера. Проте перехід 46-річного англійського фахівця можливий не раніше літнього міжсезоння.

Наразі Лемпард повністю зосереджений за боротьбу за вихід в АПЛ з Ковентрі. На даний момент команда посідає 7 місце в турнірній таблиці Чемпіоншипа, відстаючи від зони плейоф всього на 1 очко.

Лемпард очолив Ковентрі наприкінці листопада минулого року, коли команда йшла 17-ю в Чемпіоншипі.

Саутгемптон Френк Лемпард Ковентрі

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