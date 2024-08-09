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Нещерет: Хочу попросити вибачення у команди за таку прикру помилку

Микола Дендак — 9 серпня, 23:40
Нещерет: Хочу попросити вибачення у команди за таку прикру помилку

Воротар київського Динамо Руслан Нещерет попросив вибачення за свою результативну помилку в матчі другого туру Української Прем'єр-ліги проти Вереса.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Хочу попросити вибачення у команди за таку прикру помилку, за те, що змусив хлопців понервувати. Вважаю, треба бути стійким, воротарям це особливо потрібно. Про цю помилку під час гри необхідно негайно забути, бо немає часу розчаровуватися.
Чи підбадьорив мене ефектний сейв наприкінці поєдинку? Я роблю свою роботу. Можна сказати, що я виправив свою помилку. Радий, що ми перемогли", — сказав голкіпер.

Нагадаємо, столичний клуб переміг Верес з рахунком 2:1. Єдиний гол рівнян стався після того, як Нещерет невдало вибив м'яч, влучивши в суперника, і той залетів у ворота.

Раніше Динамо зіграло внічию з шотландським Рейнджерсом у першому матчі 3 етапу кваліфікації Ліги чемпіонів. Матч-відповідь запланований на вівторок, 13 серпня. Початок — о 21:45 за київським часом.

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