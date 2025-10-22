Нещерет: У Динамо чорна полоса

Голкіпер Динамо Руслан Нещерет вважає, що команда має непросту серію перед матчем проти турецького Самсунспора.

Цитує воротаря пресслужба клубу.

"Нас справедливо критикують, адже ви самі бачите результати. Але я вважаю, що бувають матчі, коли просто в нас не залітає й залітає у суперників. У нас, можна сказати, така чорна полоса. Але, бачите, у чемпіонаті ми не програємо, але й не виграємо.

Тому я вважаю, що останню гру ми провели на достатньо високому рівні – просто не пощастило. А в команді ми професіонали, маємо робити свою роботу, не звертати увагу на критику та намагатись робити те, що приносило нам результат", – сказав він.