Нещерет: У Динамо чорна полоса
Голкіпер Динамо Руслан Нещерет вважає, що команда має непросту серію перед матчем проти турецького Самсунспора.
Цитує воротаря пресслужба клубу.
"Нас справедливо критикують, адже ви самі бачите результати. Але я вважаю, що бувають матчі, коли просто в нас не залітає й залітає у суперників. У нас, можна сказати, така чорна полоса. Але, бачите, у чемпіонаті ми не програємо, але й не виграємо.
Тому я вважаю, що останню гру ми провели на достатньо високому рівні – просто не пощастило. А в команді ми професіонали, маємо робити свою роботу, не звертати увагу на критику та намагатись робити те, що приносило нам результат", – сказав він.
Також голкіпер відповів на запитання про втрату перемоги у чотирьох останніх матчах з п'яти на останніх хвилинах.
"Зазвичай таке буває, на останніх хвилинах пропускаємо, тому що йде якась втрата концентрації, і пропускаємо в тих моментах, коли не маємо цього робити", – розповів Нещерет.
Поєдинок запланований на четвер, 23 жовтня. Зустріч відбудеться на Самсунському стадіоні імені 19-го травня, що розташований у провінції Самсун, Туреччина. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом. Це буде перший матч між цими командами в історії.
Чемпіон проведе текстову трансляцію поєдинку.
Нагадаємо, у першому турі основного етапу Ліги конференцій-2025/26 Динамо зазнало поразки від Крістал Пелес (0:2).