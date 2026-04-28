Леванте та Еспаньйол розписали нічию у заключному матчі 32 туру Ла Ліги

У понеділок, 27 квітня, відбувся заключний матч 32 туру іспанської Ла Ліги з футболу сезону-2025/26, у якому Леванте вдома зіграв унічию з Еспаньйолом.

Команди не порадували вболівальників голами, зігравши 0:0.

У підсумку обидва колективи не змогли покращити свої позиції в турнірній таблиці. Леванте з 33-ма очками продовжує займати передостанню сходинку, а Еспаньйол йде 13-м (39 залікових балів).

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга

32 тур, 27 квітня

Леванте – Еспаньйол 0:0

Нагадаємо, вчора, 26 квітня, Реал Сосьєдад втратив перемогу над Райо Вальєкано, також чергових поразок зазнали Севілья та Сельта.