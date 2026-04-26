Реал Сосьєдад у матчі з 6-ма голами втратив перемогу над Райо Вальєкано в 32 турі Ла Ліги

У неділю, 26 квітня, низкою матчів продовжилася програма 32 туру іспанської Ла Ліги з футболу сезону-2025/26.

Відкривало ігровий день протистояння Райо Вальєкано та Реала Сосьєдад, які влаштували гольову феєрію, зігравши внічию 3:3.

У ще одному матчі Ельче на виїзді переміг Реал Ов'єдо.

Пізніше відбудуться ще дві зустрічі. Зокрема, Осасуна прийме Севілью, а Сельта на виїзді зіграє проти Вільярреала.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга

32 тур, 26 квітня

Райо Вальєкано – Реал Сосьєдад 3:3 (1:1)

Голи: 0:1 – 22 Оярсабаль, 1:1 – 30 Камельйо, 1:2 – 63 Оскарссон, 1:3 – 76 Оярсабаль, 2:3 – 84 Лежен, 3:3 – 90+9 Алемао (пен)

Реал Ов'єдо – Ельче 1:2 (0:2)

Голи: 0:1 – 6 Бігас, 0:2 – 16 Вільяр, 1:2 – 76 Чаїра

Вилучення: 90+5 – Валера (Ельче)

19:30 Осасуна – Севілья

22:00 Вільярреал – Сельта Віго

Нагадаємо, вчора, 25 квітня, Жирона з Циганковим поступилась Валенсії, Барселона переграла Хетафе, а Атлетико здолав Атлетик.