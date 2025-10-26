Підсилив гру: Гасперіні оцінив виступ Довбика проти Сассуоло

Головний тренер Роми Джан П'єро Гасперіні висловився про гру Артема Довбика у переможному матчі з Сассуоло.

Слова фахівця передає Sky Sport.

"Нам потрібно було зробити так, щоб наші атакувальні гравці були більш відкритими. Довбик добре вийшов на поле, зараз він у чудовій фізичній формі. Також відзначу його прекрасний пас на Веслі.

Я працюю з кожним із них та намагаюсь допомогти покращити свою гру. Ми хочемо вирішити проблему низької результативності, а тому часто експериментуємо – Дибала, наприклад, довгий час може бути відсутнім. Ми шукаємо рішення", – розповів Гасперіні.

Нагадаємо, Артем Довбик з'явився на полі у другому таймі, замінивши на 50-й хвилині Бейлі. За цей час українець створив два гольові моменти та вграв одну дуель з трьох.

Загалом цього сезону Довбик зіграв 10 матчів у всіх турнірах, в яких забив один гол та віддав одну результативну передачу.

