Підсилив гру: Гасперіні оцінив виступ Довбика проти Сассуоло

Володимир Максименко — 26 жовтня 2025, 20:30
Артем Довбик
Головний тренер Роми Джан П'єро Гасперіні висловився про гру Артема Довбика у переможному матчі з Сассуоло

Слова фахівця передає Sky Sport.

"Нам потрібно було зробити так, щоб наші атакувальні гравці були більш відкритими. Довбик добре вийшов на поле, зараз він у чудовій фізичній формі. Також відзначу його прекрасний пас на Веслі.
Я працюю з кожним із них та намагаюсь допомогти покращити свою гру. Ми хочемо вирішити проблему низької результативності, а тому часто експериментуємо – Дибала, наприклад, довгий час може бути відсутнім. Ми шукаємо рішення", – розповів Гасперіні.

Нагадаємо, Артем Довбик з'явився на полі у другому таймі, замінивши на 50-й хвилині Бейлі. За цей час українець створив два гольові моменти та вграв одну дуель з трьох. 

Загалом цього сезону Довбик зіграв 10 матчів у всіх турнірах, в яких забив один гол та віддав одну результативну передачу.

Раніше визначилась оцінка форварда від статистичного порталу Sofascore.

