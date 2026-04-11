Захисник Сассуоло погодився на перехід у Інтер

Центральний захисник Сассуоло та збірної Боснії і Герцеговини Тарік Мухаремович близький до переходу в міланський Інтер.

Про це повідомляє Маттео Моретто.

За його інформацією, сам 23-річний гравець уже дав добро на перехід у Інтер, припинивши переговори з іншими клубами, які були в ньому зацікавлені. Половину з суми потенційного трансферу Мухаремовича отримає його попередній клуб, туринський Ювентус.

Контракт боснійця із Сассуоло діє до літа 2031 року, трансферна вартість оцінюється в 20 мільйонів євро. У поточному сезоні на його рахунку 2 голи та 2 асисти в 27 матчах у всіх турнірах на клубному рівні. Захисник провів 12 матчів за збірну Боснії і Герцеговини, відзначившись у них одним забитим голом.

Раніше повідомлялося про те, що Інтер хоче зберегти Чалханоглу.