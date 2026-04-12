Дженоа – Сассуоло. Де та коли дивитися матч 32 туру Серії А

У неділю, 12 квітня, на "Стадіо Луїджі Ферраріс" у Генуї відбудеться матч 32 туру італійської Серії А, в якому місцевий Дженоа прийматиме Сассуоло.

Відеотрансляцію поєдинку можна подивитися на телеканалі "MEGOGO Футбол 1" OTT-платформи MEGOGO. Початок о 13:30 за київським часом.

Зауважимо, що на думку ліцензованого букмекера Betking, фаворитом матчу є Дженоа, перемога якого оцінюється коефіцієнтом 2,14. На успіх Удінезе можна поставити з коефіцієнтом 3,77, на нічию – 3,36.

Нагадаємо, в першому колі Дженоа здобув гостьову перемогу над Сассуоло з рахунком 2:1. Одним із голів у матчі відзначився український хавбек генуезців Руслан Малиновський.

Зазначимо, що Дженоа посідає 14 місце в турнірній таблиці Серії А, маючи в активі 33 очки. Натомість Сассуоло із 42 балами йде 11-м.

