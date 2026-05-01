Сассуоло готує новий контракт для ексгравця Манчестер Юнайтед та Челсі

Сассуоло хоче зберегти на наступний сезон 37-річного сербського півзахисника Неманью Матича.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Клуб має намір запропонувати сербському футболісту нову угоду, розраховану до 2027 року. Фінансові деталі невідомі.

Матич став гравцем Сассуоло у серпні минулого року на правах вільного агента, підписавши контракт до літа 2026 року.

37-річний хавбек відомий, перш за все, за виступами за Бенфіку, Челсі та Манчестер Юнайтед. Також захищав кольори Колубари, Кошице, Вітесса та Ренна. Забив 2 голи в 48 матчах за збірну Сербії.

У цьому сезоні Матич зіграв у 30 матчах, у яких забив 1 гол і віддав 1 результативну передачу. Сассуоло наразі займає 10-ту позицію в турнірній таблиці Серії А, маючи у своєму активі 46 очок після 34 зіграних турів.

