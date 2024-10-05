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Григорчук визначився зі своїм майбутнім у Нефтчі

Олександр Булава — 5 жовтня, 13:50
Григорчук визначився зі своїм майбутнім у Нефтчі
Роман Григорчук
facebook.com/NeftciPFK

Український наставник Нефтчі Роман Григорчук вирішив покинути азербайджанський клуб.

Про це повідомляє Sportinfo.az.

Рішення про відставку 59-річний фахівець ухвали після поразки від Кяпяза (3:4) в 9-му турі чемпіонату. Про що він повідомив керівництву клубу.

Григорчук готовий достроково розірвати 2-річний контракт без виплати компенсації.

"Нафтовики" під керівництвом українця за 9 поєдинків набрали лише 5 очок та наразі посідають 8-ме місце у турнірній таблиці чемпіонату.

Нагадаємо, на тижні з'явилися чутки, що Нефтчі може запросити на посаду наставника титулованого турецького тренера Фатіха Теріма.

Нефтчі Роман Григорчук

Роман Григорчук

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