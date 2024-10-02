Колишній наставник збірної Туреччини може замінити Григорчука на посаді тренера Нефтчі

Азербайджанський Нефтчі почав перемовини з Фатіхом Терімом.

Про це пише портал Haberler.

Зараз "нафтовиків" очолює українець Роман Григорчук. Команда з Баку невдало почала сезон, набравши за 8 матчів лише 5 очок, що дозволяє посідати лише 8 місце у турнірній таблиці місцевого чемпіонату.

За Нефтчі також грає український півзахисник Андрій Штогрін. Він провів усі 8 матчів за клуб, але не відзначився результативними діями.

70-річний Терім знаходиться без роботи з літа цього року, коли покинув Панатінаїкос. Протягом кар'єри він очолював Галатасарай (4 рази), збірну Туреччини (тричі), Фіорентину та Мілан. На чолі Галатасарая вигравав Кубок УЄФА-1999/00.