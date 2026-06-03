Вернидуб хоче позбутися п'ятьох легіонерів у Нефтчі – ЗМІ

Головний тренер Нефтчі Юрій Вернидуб зустрівся з керівництвом клубу, щоб обговорити трансферну політику та наголосив на необхідності звільнення 5 футболістів.

Про це повідомляє Sportinfo.az.

Як зазначається, український фахівець не зацікавлений у продовженні співпраці з п'ятьма легіонерами. У Вернидуба є "чорний" список гравців, яких він не хоче бачити у команді.

На цей момент "нафтовиків" покинули: Венсан Абубакар, Едвін Куч, Крістіан Костін та Мурад Маммадов. Український тренер наполягає на продовженні реформ.

Нагадаємо, що Юрій Вернидуб очолив азербайджанський Нефтчі на початку грудня 2025 року. Тоді команда після 14 турів посідала 8-ме місце в чемпіонаті.

Сезон-25/26 "біло-чорні" під керівництвом українського тренера завершили на четвертій позиції в азербайджанській Прем'єр-лізі. Наступну кампанію підопічні Вернидуба розпочнуть з матчів кваліфікації Ліги конференцій.

Також додамо, що Вернидуб отримав дискваліфікацію через гучний інцидент, який трапився після матчу 28-го туру чемпіонату Азербайджану проти Зіри (1:1).