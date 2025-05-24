Неаполь у вогні: тисячі фанатів Наполі бурхливо святкують чемпіонство на центральній площі міста
У п’ятницю, 23 травня, Наполі офіційно став чемпіоном Італії, здобувши перемогу в надважливому матчі Серії А.
Неаполітанці обіграли Кальярі (2:0), і цього вистачило, аби залишити позаду головного конкурента, міланський Інтер, який у паралельному матчі також здобув перемогу.
Місто миттєво вибухнуло від емоцій. Тисячі фанатів, які не змогли потрапити на стадіон, зібралися на центральній площі Неаполя, аби разом дивитися матч на великому екрані. І після фінального свистка місто буквально перетворилося на синьо-біле море шаленства.
Вболівальники стрибали, танцювали, співали пісні, запалювали фаєри та запускали феєрверки. Неаполь точно не буде спати до самого ранку!
Нагадаємо, долю чемпіонства вирішив лише 1 бал розвину від Інтера, який в останньому турі здобув перемогу над Комо (2:0).
Раніше повідомлялося, що Антоніо Конте підкорилося унікальне досягнення. Італійський фахівець став першим тренером в історії Серії А, який виграв турнір із трьома різними командами.