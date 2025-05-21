Конте висунув три умови, за яких продовжить тренувати Наполі
Антоніо Конте
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Головний тренер Наполі Антоніо Конте висунув вимоги керівництву клубу щодо продовження співпраці.
Про це повідомляє Il Matino.
За інформацією видання, 55-річний італійський фахівець просить власника клубу витратити під час літнього трансферного вікна щонайменше 200 мільйонів євро на підсилення команди у вигляді 8-9 нових гравців.
Також відомо, що за рахунок нових трансферів Конте вимагає збільшення зарплатного фонду команди з 80 мільйонів євро до 110 мільйонів євро. Крім того, він вимагає покращення умов тренувальної бази Наполі.
Раніше повідомлялося, що Конте покине Наполі наприкінці поточного сезону незалежно від підсумку чемпіонської гонки в Серії А. У тренера конфлікт з президентом клубу Ауреліо Де Лаурентісом.