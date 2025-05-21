Конте висунув три умови, за яких продовжить тренувати Наполі

Головний тренер Наполі Антоніо Конте висунув вимоги керівництву клубу щодо продовження співпраці.

Про це повідомляє Il Matino.

За інформацією видання, 55-річний італійський фахівець просить власника клубу витратити під час літнього трансферного вікна щонайменше 200 мільйонів євро на підсилення команди у вигляді 8-9 нових гравців.

Також відомо, що за рахунок нових трансферів Конте вимагає збільшення зарплатного фонду команди з 80 мільйонів євро до 110 мільйонів євро. Крім того, він вимагає покращення умов тренувальної бази Наполі.

Раніше повідомлялося, що Конте покине Наполі наприкінці поточного сезону незалежно від підсумку чемпіонської гонки в Серії А. У тренера конфлікт з президентом клубу Ауреліо Де Лаурентісом.