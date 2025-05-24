Конте став першим тренером в історії Серії А, який виграв першість із трьома різними командами

Італійський спеціаліст Антоніо Конте став першим тренером в історії Серії А, який виграв турнір із трьома різними командами.

У сезонах 2011/12, 2012/13 та 2013/14 він вигравав першість на чолі Ювентуса. У сезоні 2020/21 наставник тріумфував з Інтером, і ось сьогодні, 23 травня, здобув Скудетто разом із Наполі.

Нагадаємо, неаполітанський клуб на 1 заліковий бал випередив чемпіона попереднього сезону Інтер та завоював свій 4-й трофей в національному чемпіонаті.

Також зазначимо, що тільки Джованні Трапаттоні (7) та Массиміліано Алегрі (6) частіше вигравали Серію А, ніж Конте (5).

Раніше повідомлялося, що головний тренер Наполі висунув вимоги керівництву клубу щодо продовження співпраці.