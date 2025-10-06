Кабаєв – про критику Динамо: Буває вночі не сплю, буває поганий апетит

Вінгер Динамо Київ Владислав Кабаєв висловився про критику на адресу команди на тлі чергової нічиї в УПЛ.

Слова футболіста наводить пресслужба "біло-синіх".

"Звісно, усе помічаємо, у всіх є інтернет, відкритий доступ. Читаємо це, бачимо, інколи людей зустрічаємо, які можуть сказати не дуже приємні речі. Що допомагає? Та не знаю, важко сказати. Буває поганий сон, не сплю вночі. Буває поганий апетит, думаю багато. Коли приїжджаю додому, дивлюся свою гру, передивляюся матчі Динамо, бо не можу заснути. Аналізую свої помилки, дещо стараюся виправляти.

Знаєте, зараз потрібно намагатися якомога швидше забути цей негатив, а залишити лише позитив. Це дуже тяжко, але по-іншому не буде. Якщо думати про цю гру з позиції негативу, будеш всю свою внутрішню енергію туди й направляти. Це не є нормально", – розповів Кабаєв.

Нагадаємо, напередодні кияни розписали мирову з Металістом 1925 – 1:1.

Відео голів та огляд цього матчу доступний на сайті "Чемпіон".

Раніше підсумки поєдинку підбив головний тренер Динамо Олександр Шовковський.