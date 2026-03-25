Динамо продовжило контракт із півзахисником

Динамо оголосило про продовження контракту з півзахисником Владиславом Кабаєвим.

Про це повідомила пресслужба київського клубу.

Нова угода гравця з командою діятиме до 30 червня 2028 року.

Загалом Кабаєв провів у складі Динамо 125 матчів (88 в УПЛ, 6 у Кубку України, 31 у єврокубках), а за підсумками минулого сезону здобув у складі клубу титул чемпіона України.

Вихованець одеського Чорноморця приєднався до київського Динамо у 2022 році. А свій дебютний матч у футболці "біло-синіх" провів у грі проти свого колишнього клубу, Зорі. Це сталося 3 вересня 2022 року.

Раніше повідомлялося, що нападник Динамо Владіслав Бленуце залишить київський клуб влітку.