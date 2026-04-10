Кабаєв: Найближчим часом повернуся на поле

Вінгер київського Динамо Владислав Кабаєв оцінив процес відновлення після травми.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Мій стан хороший. Звісно, в попередній грі результат був не той, на який ми розраховували, але атмосфера в команді хороша. Ви бачили, що ми тренувалися з посмішкою, з хорошою енергією. Я почуваюся добре, але завжди хочеться почуватися краще. У психологічному плані все добре, а у фізичному ще є над чим працювати. Я залишаюся допрацьовувати після тренувань, ходжу в зал із тренером – роблю все, щоб якнайшвидше повернутися в стартовий склад або виходити на заміну", – сказав він.

Такоє гравець оцінив терміни відновлення від травми.

"Я пропустив досить багато часу, пропустив майже всі збори, тому як такого фундаменту не було. Я зараз бачу, як хлопці у формі, а мені трохи тяжкувато, я ще не отямився, так би мовити. Тож залишаюся працювати після тренування, роблю бігову роботу, у вихідні дні приїжджаю допрацьовувати, бо я розумію, що це в моїх інтересах – грати та допомагати команді. Я сподіваюся, що найближчим часом я повернуся на поле", – розповів Кабаєв.

У березні гравець підписав нову угоду з клубом, яка діятиме до 30 червня 2028 року.

Загалом Кабаєв провів у складі Динамо 125 матчів (88 в УПЛ, 6 у Кубку України, 31 у єврокубках), а за підсумками минулого сезону здобув у складі клубу титул чемпіона України.

Вихованець одеського Чорноморця приєднався до київського Динамо у 2022 році. А свій дебютний матч у футболці "біло-синіх" провів у грі проти свого колишнього клубу, Зорі. Це сталося 3 вересня 2022 року.

