Куртуа ловив не м’яч, а щура: кумедний інцидент стався під час матчу Вельс – Бельгія
Відбірковий матч чемпіонату світу між збірними Вельсу та Бельгії, який відбувся у Кардіффі, запам’ятається не лише результатом, а й кумедним епізодом.
Під час другого тайму на поле вибіг справжній щур, який перетнув лінію воріт бельгійців. Коментатори одразу пожартували, що "тварина вирішила підсилити оборону валлійців".
Найбільше веселощів додав момент, коли Тібо Куртуа власноруч намагався зловити несподіваного "гравця", але спритний гризун утік.
Попри цей кумедний інцидент, бельгійці втримали перемогу (2:4). Два м’ячі у ворота валлійців забив Кевін де Брюйне, допомігши своїй команді вийти на перше місце у групі.
Нагадаємо, у паралельному матчі збірна України здобула непросту перемогу над Азербайджаном (2:1), скоротивши відстань до лідируючої Франції.