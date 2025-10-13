Українська правда
Україна – Азербайджан: відео голів та огляд матчу

Богдан Войченко — 13 жовтня 2025, 08:30
У понеділок, 13 жовтня, у межах четвертого туру кваліфікації на чемпіонат світу-2026 Україна зустрінеться з Азербайджаном.

Матч пройде у Кракові, Польща. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за Києвом.

У цій новині будуть доступні усі голи зустрічі.

Нагадаємо, збірна України зуміла вирвати перемогу в матчі над Ісландією в межах кваліфікації чемпіонату світу 2026 року. Завдяки цьому команда Сергія Реброва вийшла на друге місце в турнірній таблиці групи, маючи в активі 4 очки.

відеоогляд матчів Європейська кваліфікація до чемпіонату світу Збірна України з футболу збірна Азербайджану з футболу