Україна – Азербайджан: відео голів та огляд матчу
УАФ
У понеділок, 13 жовтня, у межах четвертого туру кваліфікації на чемпіонат світу-2026 Україна зустрінеться з Азербайджаном.
Матч пройде у Кракові, Польща. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за Києвом.
У цій новині будуть доступні усі голи зустрічі.
"Чемпіон" також проведе онлайн-трансляцію матчу.
Нагадаємо, збірна України зуміла вирвати перемогу в матчі над Ісландією в межах кваліфікації чемпіонату світу 2026 року. Завдяки цьому команда Сергія Реброва вийшла на друге місце в турнірній таблиці групи, маючи в активі 4 очки.