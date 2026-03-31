Скандал перед матчем: італійського солдата спіймали за шпигунством на тренуванні Боснії
Напередодні вирішального матчу плейоф відбору на чемпіонат світу 2026 року між збірними Боснії та Герцеговини й Італії розгорівся несподіваний скандал, який може мати серйозні наслідки.
Інцидент стався під час відкритого тренування боснійської команди в Бутмірі. Після того як журналістів попросили залишити територію, один із присутніх продовжив знімати заняття на мобільний телефон. Ним виявився італійський військовий, який перебуває в країні в межах місії EUFOR.
Чоловік був одягнений у військову куртку та шорти з італійською нашивкою, що одразу привернуло увагу. Попри обмеження, він не припинив зйомку, що викликало миттєву реакцію служби безпеки.
Охорона оперативно втрутилася та вивела солдата за межі тренувального поля. Ситуація набула офіційного характеру, і Федерація футболу Боснії та Герцеговини подала скаргу до місії EUFOR, вимагаючи пояснень щодо дій військового.
Іноземні журналісти підтвердили достовірність інциденту, підкресливши, що мова йде не про чутки, а про реальний випадок, який стався просто перед важливим матчем.
Нагадаємо, матч між Боснією та Італією відбудеться у вівторок, 31 березня, стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.
