Скандал перед матчем: італійського солдата спіймали за шпигунством на тренуванні Боснії

Напередодні вирішального матчу плейоф відбору на чемпіонат світу 2026 року між збірними Боснії та Герцеговини й Італії розгорівся несподіваний скандал, який може мати серйозні наслідки.

Інцидент стався під час відкритого тренування боснійської команди в Бутмірі. Після того як журналістів попросили залишити територію, один із присутніх продовжив знімати заняття на мобільний телефон. Ним виявився італійський військовий, який перебуває в країні в межах місії EUFOR.

Чоловік був одягнений у військову куртку та шорти з італійською нашивкою, що одразу привернуло увагу. Попри обмеження, він не припинив зйомку, що викликало миттєву реакцію служби безпеки.

Читайте також : Відео Сидів у телефоні на лаві запасних: зірковий футболіст потрапив у скандал в Бразилії

Охорона оперативно втрутилася та вивела солдата за межі тренувального поля. Ситуація набула офіційного характеру, і Федерація футболу Боснії та Герцеговини подала скаргу до місії EUFOR, вимагаючи пояснень щодо дій військового.

Іноземні журналісти підтвердили достовірність інциденту, підкресливши, що мова йде не про чутки, а про реальний випадок, який стався просто перед важливим матчем.

Pripadnik italijanskog kontingenta @euforbih jučer je ilegalno snimao trening fudbalske reprezentacije BiH, objavio je https://t.co/ISTxOvzAaq

Isti portal navodi da je Nogmetni savez BiH uputio protestnu notu EUFOR-u pic.twitter.com/3ZyEgqaSkj — Istraga.ba (@IstragaB) March 30, 2026

Нагадаємо, матч між Боснією та Італією відбудеться у вівторок, 31 березня, стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Раніше Карло Анчелотті оцінив шанси Італії перемогти команду Боснії і Герцеговини у фіналі плейоф відбору на ЧС-2026.