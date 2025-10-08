Українська правда
Пропустить частину сезону: Верес підтвердив серйозну травму нападника

Олександр Булава — 8 жовтня 2025, 19:45
НК Верес

Нападник Вереса Денис Ндукве пропустить частину сезону через травму хребта.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

У матчі з Оболонню (1:1) голкіпер "пивоварів" Вадим Сташків завдав форварду удару коліном у спину. На це ніяк не відреагувала бригада арбітрів, в той час, як сам гравець не зміг продовжити гру.

Після детального обстеження у Ндукве діагностували ушкодження хребців хребта. Тепер на цього чекає тривалий процес відновлення. У поточному сезоні в його активі 7 матчів у чемпіонаті України, в яких він забив 2 голи.

Також зазначається, що Дмитро Кльоц, якому раніше зламали носа у матчі з Колосом, готується відновити тренування. Водночас декілька тижнів через ушкодження колінного суглоба пропустить Максим Сміян.

Верес наразі посідає 12 місце у турнірній таблиці УПЛ з 8 очками у 8 турах в активі.

Чемпіонат України, УПЛ Денис Ндукве Верес Рівне

Чемпіонат України, УПЛ

