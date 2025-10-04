Курйозний автогол та гармата з-за меж карного: огляд матчу Оболонь – Верес

4 жовтня відбувся матч 8-го туру Української Прем'єр-ліги, в якому Оболонь вдома розписала нічию з Вересом.

Цікаво, що попри нічию забивали тільки "пивовари", які на свій же курйозний автогол відповіли класним взяттям вже воріт суперника у виконанні Курка.

Огляд матчу

Чемпіонат України – УПЛ

8 тур, 4 жовтня

Оболонь – Верес 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 – 14 Дубко (аг), 1:1 – 28 Курко

Оболонь: Сташків, Ільїн, Семенов, Приймак, Дубко, Шевченко, Слободян (Кулаковський, 45+2), Курко (Бичек, 73), Чех, Нестеренко (Суханов, 52), Устименко (Прокопенко, 73)

Верес: Горох, Ціпот, Гончаренко, Сміян (Корнійчук, 46), Стамуліс, Кучеров, Харатін (Нонго, 69), Шарай (Протасевич, 83), Бойко, Ндукве (Куція, 37), Айдин (Стень, 69)

Попередження: 18 – Слободян, 48 – Шевченко, 60 – Семенов, 79 – Куція, 88 – Корнійчук

Раніше в межах 8-го туру відбувся ще один поєдинок, в якому Карпати на виїзді перемогли Олександрію.