Велику роль відіграв перший пропущений гол: Федик – про поразку від Кривбаса

Головний тренер Руха Іван Федик відреагував на поразку від Кривбаса у 24 турі Української Прем'єр-ліги.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Велику роль відіграв перший пропущений гол, після якого початковий план на гру перестав працювати і довелося його змінювати. Хлопці набираються досвіду, це все що можна сказати про цю гру.

Футболісти мають отримувати ігровий час, якщо вони виграють конкуренцію за місце в складі. Ми ж ставимо грати молодь, адже у нас немає інших футболістів. Та навіть в таких умовах вони поступово зростають. Водночас шкода за старших, досвідченіших гравців, до яких немає глобальних претензій, але вони найбільше страждають від цих результатів", – розповів наставник.