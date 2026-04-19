Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Велику роль відіграв перший пропущений гол: Федик – про поразку від Кривбаса

Олександр Булава — 19 квітня 2026, 21:24
Головний тренер Руха Іван Федик відреагував на поразку від Кривбаса у 24 турі Української Прем'єр-ліги.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Велику роль відіграв перший пропущений гол, після якого початковий план на гру перестав працювати і довелося його змінювати. Хлопці набираються досвіду, це все що можна сказати про цю гру.

Футболісти мають отримувати ігровий час, якщо вони виграють конкуренцію за місце в складі. Ми ж ставимо грати молодь, адже у нас немає інших футболістів. Та навіть в таких умовах вони поступово зростають. Водночас шкода за старших, досвідченіших гравців, до яких немає глобальних претензій, але вони найбільше страждають від цих результатів", – розповів наставник.

Тренер пояснив незвичну позицію Дениса Слюсара, який грав в атаці.

"Думаю, всі бачили, що на позиції в нападі він виглядає краще за всіх наших форвардів. Я точно не шкодую про те, що випустив Дениса в атаці. Просто він наразі не готовий провести на полі весь матч, тому ми замінили його у перерві – це єдина причина заміни", – відзначив фахівець.

Окремо Федик відреагував на помилку Єгора Клименка, який пропустив гол після передачі партнера.

"Помиляються всі, але коли це робить голкіпер – то це найбільш помітна помилка. Не помиляється лише той, хто не виходить на поле", – зазначив Федик.

Наступний поєдинок "жовто-чорні" проведуть вдома проти Карпат. Цей матч відбудеться 25 квітня на "Арені Львів".

Останні новини