Забракло точності в останній передачі та ударі: Фернандес – про нічию з Епіцентром

Головний тренер львівських Карпат Франсіско Фернандес оцінив нічию з Епіцентром (0:0) у 24 турі Української Прем'єр-ліги.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Ми не щасливі після сьогоднішнього матчу, адже приїхали сюди здобувати перемогу. Тим не менше, ми розуміли, що суперник буде нав'язувати нам свою гру. Мені не сподобалося те, як ми на початку поєдинку увійшли в гру. Однак ми поступово переходили до домінування у грі, особливо у другому таймі.Ми створювали чимало гострих ситуацій. Нам забракло точності в останній передачі та ударі. Загалом відзначу, що я задоволений тим, як команда відпрацювала сьогодні. В обороні добре зіграли та створили чимало моментів у атаці. Ми приїхали сюди з наміром здобути перемогу. Цей намір був помітним, як і те, що ми дотримувалися структури. Шкода, що ми не перемогли", – сказав тренер.

Також Фернандес відповів на запитання про відсутність двох ключових гравці попередніх матчів: Бруніньйо та Дениса Мірошніченка.

"Я задоволений тими футболістами, які їх замінили. Я наголошував вже, що у нас хороший склад і будь-який гравець може спокійно вийти на заміну іншого. Однозначно, що Бруніньйо – це футболіст, який вирізняється не лише у нашій команді, а загалом у чемпіонаті. Але це не означає, що ми не можемо здобути перемогу без нього. Ми приїхали сюди для того, щоб перемогти. Прикро, що не змогли здобути більшого", – відзначив Фернандес.

Карпати розташувалися на восьмій сходинці турнірної таблиці чемпіонату із 33 очками в активі. У наступному турі "леви" зіграють проти Руха. Матч відбудеться у суботу, 25 квітня, на "Арені Львів". Початок гри о 18:00 за київським часом.

