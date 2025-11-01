Золоті навушники і платівка: легендарний репер зробив символічний подарунок головній зірці Барселони
Легендарний американський репер Доктор Дре зробив розкішний подарунок юній зірці Барселони Ламіну Ямалу, який не так давно відсвяткував своє 18-річчя.
Ікона хіп-хопу надіслав вундеркінду золоті навушники та вінілову платівку зі своїм першим альбомом, на якій власноруч залишив підпис:
"Я молодий король, як Ламін Ямал".
Для Ямала цей жест став справжнім визнанням. Юний вінгер Барси не раз зізнавався, що виріс на треках Доктора Дре та Емінема, а реп допомагає йому налаштовуватися на матчі та зберігати бойовий настрій.
Нагадаємо, напередодні стало відомо, що Ямал страждає від травми у паховій зоні, проте не хоче лягати на операційний стіл.
Раніше повідомлялося, що зірка Барселони демонстративно відписався у соцмережах від капітана Реала Дані Карвахаля після перепалки в Класіко.