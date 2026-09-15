У Туреччині назвали терміни повернення Батагова після травми

Захисник Трабзонспора та збірної України Арсеній Батагов може повернутися в гру одразу після паузи на матчі національних збірних.

Про це повідомляє 61saat.

Нагадаємо, На початку травня Батагов переніс операцію на коліні. Очікувалося, що 24-річний український захисник зможе повернутися до тренувань із Трабзонспором одразу після завершення літніх тренувальних зборів, проте цього не відбулося: відновлення українського захисника затягнулося.

Проте зараз відновлення Багатова нарешті вийшло на фінішну пряму. В Трабзонспорі очікують, що під час паузи на матчі національних збірних (розпочнеться 21 вересня та триватиме три тижні) Арсеній відновить тренування у загальній групі, а після паузи вже зможе брати участь у офіційних матчах.

Нагадаємо, 9 березня, у матчі проти Кайсеріспора Батагов зазнав пошкодження зв'язок задньої частини правого коліна й отримав великий набряк в задній частині великогомілкової кістки. В нього діагностували травму меніска.